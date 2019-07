CALCIOMERCATO NAPOLI MALCOM INTER MILAN BARCELLONA - Dopo una sola stagione, si avvia alla conclusione l'esperienza di Malcom al Barcellona. Il brasiliano, strappato alla concorrenza dell'ex Ds della Roma Monchi l'estate scorsa per 41 milioni di euro versati nelle casse del Bordeaux, non è riuscito a conquistare la fiducia di Ernesto Valverde.

Il, alle prese con la delicata questione, sarebbe pronta a fiondarsi sul calciatore in caso di fumata nera per il colombiano, ma dovrà scontrarsi con le richieste dei catalani che chiedono 40 milioni per cedere Malcom. Anche l'e il, riporta 'Sport', sono tornare alla carica per il calciatore che vorrebbe giocare la, cosa che escluderebbe i rossoneri dalla corsa. I catalani sperano nella cessione a titolo definitivo, ma passando i giorni potrebbero prendere in considerazione anche l'idea di un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Quello che appare certo, in ogni caso, è che Malcom è fuori dal progetto tecnico del Barcellona.