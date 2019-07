CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ MILAN CORREA ATLETICO MADRID - Il Milanè seriamente interessato ad Angel Correa. La notizia coinvolge anche le strategie di mercato del Napoli: l'eventuale uscita dell'argentino dall'Atletico Madrid per 55 milioni di euro, fornisce un assist al bacio ai castigliani per andare all'assalto di James Rodriguez.

Il colombiano è in uscita dal i campani da tempo stanno lavorando a questa operazione come raccontato dalla nostra redazione dai primi di giugno , ma il 'Cholo'è pronto a fare lo sgambetto a. La querelle tra il presidente azzurro e il Real è nota, col primo che vorrebbe il numero 10 della Colombia in prestito con diritto di riscatto, mentre Florentinochiede 42 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. E l'Atletico, se dovesse cedere Correa, libererebbe lo spazio proprio per James Rodriguez, anche se il Real preferirebbe cederlo all'estero. Intrecci di mercato, dunque, sull'asse Italia-Spagna.