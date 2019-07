Calciomercato Inter, da Lukaku a Icardi: occhio all'effetto domino

CALCIOMERCATO INTER LUKAKU ICARDI DZEKO HIGUAIN / Inter in attesa di novità importanti per quanto riguarda l'attacco, ma, per il momento, Conte ha dovuto chiamare Puscas per avere almeno una punta a disposizione per la tournée asiatica. Domani è previsto il rendez-vous sul campo con il Manchester United, la trattativa per Lukaku ancora non si sblocca. La richiesta rimane di 83 milioni di euro, l'Inter può spingersi al massimo fino ad 80, però tramite i bonus.

Il 'Corriere dello Sport' fa il punto sugli incastri legati a questa trattativa e ad altri movimenti nel reparto offensivo nerazzurro. La cessione dipotrebbe favorire l'assalto al belga, ma per il momento c'è stallo anche sull'argentino, che vuole rimanere in nerazzurro. Inter che deve andare avanti adagio anche perse il club milanese decidesse di accontentare le richieste della, i giallorossi avrebbero poi maggiori margini per. Risolto il problema del 'Pipita', la Juve punterebbe con maggiore decisione su Icardi. Un vero e proprio domino in cui l'Inter non ha intenzione di agevolare le rivali.