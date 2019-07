Calciomercato, intesa Juve-Roma: Higuain prende tempo

CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA HIGUAIN / La Roma continua a insistere per Gonzalo Higuain. L'argentino è la prima, e sostanzialmente unica al momento, opzione del ds giallorosso Petrachi per la sostituzione di Edin Dzeko. L'attaccante è stato contattato dal tecnico capitolino Fonseca, ma ha preso tempo.

Il 'Pipita' è sicuro, stando al 'Corriere dello Sport', di potersi giocare le sue chances in bianconero e da qui al 28 luglio, data del ritorno dalla tournée in Asia, proverà in tutti i modi a convincere Sarri. C'è poi la questione economica, con l'attaccante che dovrebbe di fatto dimezzarsi l'ingaggio, scendendo a 4,5 milioni di euro a stagione, perché la Roma possa permetterselo. L'intesa tra le parti ci sarebbe, come anche quella sulla formula (9 milioni per il prestito, 27 per il riscatto), la palla passa all'attaccante. La Juventus attende e continua a proporre alla Roma uno scambio con Zaniolo