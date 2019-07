CALCIOMERCATO INTER CONTE / Antonio Conte attende rinforzi in attacco. Con Mauro Icardi fuori dal gruppo, l'Inter cerca profili di spesore per rilanciare il progetto, ma restano le difficoltà per arrivare a Dzeko e Lukaku, i due obiettivi primari. Così, riporta la 'Gazzetta dello Sport', il tecnico avrebbe fretta di accogliere nuovi talenti offensivi: la mancanza di attaccanti titolari in rosa, infatti, lo tiene in apprensione, considerando che dovrà affrontare la tournée estiva senza punte.

Intanto, in caso di mancato approdo del campione belga, ci sarebbe un profilo molto gradito proveniente dalla Francia: clicca qui per restare aggiornato.

L'Inter continua a monitorare Rafael Leao, attaccante 20enne del Lilla che ha una valutazione vicina ai 40 milioni di euro. Nonostante la folta concorrenza, i nerazzurri potrebbero lanciare l'assalto al portohese qualora dovesse sfumare definitivamente la pista che porta a Lukaku. Intanto, presente a Milano, nei giorni scorsi l’agente Ramadani avrebbe incontrato Ausilio per parlargli anche di Ante Rebic, seconda punta croata. Ma il prescelto di Conte per il dopo Icardi resta la punta dello United. Proprio lo stallo sull'ex capitano, però, continua a frenare le trattative dei nerazzurri, che necessitano di fondi per accontentare il nuovo allenatore.