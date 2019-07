Juventus e Inter, contatti costanti per Dani Alves: gli aggiornamenti

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER DANI ALVES /Dani Alves potrebbe realmente tornare in Serie A.

Secondo quanto svelato dal giornalista di 'A Bola', in questo momento soltanto Inter e Juventus hanno contattato in maniera concreta e costante gli agenti del brasiliano, mentre Arsenal, City e Tottenham si sono limitate a dei sondaggi, nonostante il loro interesse ci sia. Non è stata ancora presa la decisione definitiva, ma ad oggi sarebbe la Vecchia Signora ad essere in vantaggio sulla concorrenza: l'ex Barça ha militato nel club di Torino nella stagione 2016/17, disputando 33 partite e andando a segno sei volte.