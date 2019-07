Barcellona, assalto a Neymar: ecco l'offerta al Psg

CALCIOMERCATO BARCELLONA NEYMAR PSG COUTINHO RAKITIC / Il Barcellona spinge per il ritorno di Neymar. I catalani fanno sul serio e secondo 'Sky Sport Deutschland' avrebbero presentato un'offerta al Psg per il brasiliano.

Offerta che consterebbe dicash più il cartellino di un giocatore compreso in una lista di sei e in cui rientrerebbero, Nelson. Coutinho, Rakitic e Dembelè sembrano però non interessati a trasferirsi in Francia, in ogni caso il Psg continuerebbe a valutare il cartellino di Neymar intorno ai