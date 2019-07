De Rossi, parla Lippi: “Per il Boca è un gran colpo”

DE ROSSI BOCA JUNIORS LIPPI /Marcello Lippi, ct dell’Italia campione del mondo del 2006, ha parlato ai microfoni di 'Super Deportivo Radio' su 'Radio Villa Trinidad' dell’imminente trasferimento di Daniele De Rossi al Boca Juniors: "De Rossi sarà determinante e decisivo.

Non so quanti altri anni giocherà, forse sarà la sua ultima esperienza, ma sarà un gran colpo per il Boca Juniors, i tifosi dovranno riceverlo con entusiasmo ed affetto"

L’ex commissario tecnico ha aggiunto: "Quando ero il suo commissario tecnico, Daniele era un calciatore di livello mondiale e sono felice del fatto che viva un’esperienza in una squadra come il Boca dopo aver passato tutta la carriera nella Roma. Di lui ho ottimi ricordi in Nazionale, sin dalle qualificazioni fino all'ultima gara del Mondiale 2006: potrà aiutare tanto gli Xeneizes”.