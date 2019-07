Napoli, passi avanti per Pepe: accordo possibile col Lille

p>CALCIOMERCATO NAPOLI PEPE / Non solo James Rodriguez : come riportato da ‘Sky Sport’, ilsta lavorando sudel Lille, attaccante che piace tanto a. Col Lille sono stati fatti passi avanti importanti, ai francesi piace moltoe si potrebbe trovare una soluzione utilizzando l'algerino come contropartita tecnica da affiancare, ovviamente, a un corposo conguaglio. Serve il sì del calciatore, che ha però in testa altre destinazioni, tra le quali la Premier League: in questi giorni i partenopei dovranno cercare di convincere il ragazzo e, a quel punto, potrebbero davvero spingere per chiudere il gran colpo.