Calciomercato Milan, assalto a Correa: ci pensa Mendes

CALCIOMERCATO MILAN CORREA MENDES ANDRE' SILVA CUTRONE / Il Milan insegue il colpaccio per l'attacco. I rossoneri, stando a quanto riportato da 'Sky Sport', spingono forte per Angel Correa dell'Atletico Madrid, la trattativa appare concreta.

Contatti in corso con la regia di Jorge, la cifra dell'affare si aggirerebbe intorno ai. Operazione possibile poiché l'agente portoghese può provare a piazzarealal. In questo modo, i rossoneri avrebbero le risorse per un acquisto di tale portata.