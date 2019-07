Calciomercato, Cagliari-Nandez: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO CAGLIARI NANDEZ / Continua la trattativa per Nahitan Nandez tra Cagliari e Boca Juniors.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , il club del presidente Giulini ha alzato, di poco, l’offerta per il cartellino del giocatore (la precedente era pari a 15 milioni di euro). Gli argentini continuano a chiedere 20 milioni circa, l’affare non è ancora chiuso. Nel frattempo, continuano i colloqui tra l’entourage del centrocampista uruguaiano e i sardi per un contratto pluriennale: le parti sono molto vicine. Si attendono ulteriori aggiornamenti.