CALCIOMERCATO JUVENTUS PERIN BENFICA / Niente di fatto per Perin al Benfica, almeno per ora.

Il portiere dellareduce da un infortunio alla spalla non ha superato le visite mediche con il club lusitano, che ha diramato una nota ufficiale in cui spiega: "Il processo di recupero di Perin è più lungo di quanto inizialmente previsto, essendo di quattro mese. Considerato ciò, Perin concluderà la sua riabilitazione alla Juventus, dopodiché si concretizzerà il trasferimento del giocatore, così come da accordo raggiunto tra le parti".