CALCIOMERCATO GALATASARAY SERI FULHAM / Niente Italia per Jean Micheal Seri che approda ufficialmente in Turchia.

Ilha confermato mediante una nota ufficiale il suo arrivo in prestito oneroso con diritto di riscatto: 1,5 milioni di euro al Fulham per questa stagione ed eventualmente altri 18 per averlo poi a titolo definitivo nella prossima.