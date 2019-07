CALCIOMERCATO SPAL DI FRANCESCO SASSUOLO / Potrebbe arrivare dal Sassuolo il rinforzo giusto per l'attacco della Spal che sugli esterni punta dritto a Federico DiFrancesco, figlio dell'attuale allenatore della Sampdoria.

Stando a quanto rivelato da 'Sky Sport' gli estensi avrebbero incontrato oggi il club neroverde, proprietario del cartellino dell'esterno classe 1994 con l'obiettivo di provare a chiudere la trattativa. Di Francesco sarebbe dunque finito in cima alla lista dei desideri della Spal per provare a dare continuita' alle ultime stagioni.