p>TORINO OUKHADDA SIENA / Operazione in uscita per ildi Urbano. Per restare sempre aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Il club granata ha ufficializzato la cessione in prestito alla Robur Siena del centrocampista classe 1999 Shady Oukhadda: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto alla Robur Siena, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2020, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Shady Oukhadda".