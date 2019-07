CALCIOMERCATO LECCE LIVERANI YILMAZ / Il neo promosso Lecce di Fabio Liverani è al lavoro per potenziare la squadra in vista della prossima Serie A. Tra i reparti maggiormente sotto osservazione c'è l'attacco con Burak Yilmaz tra i primissimi obiettivi.

A parlare delle prossime mosse di calciomercato dei salentini ci ha pensato lo stesso Liverani ai microfoni di 'Sky Sport': "Conosciamo le potenzialità dell’organico che stiamo costruendo e siamo consapevoli che per completarlo ci serva un attaccante capace di segnare in questa categoria. Yilmaze' un’idea, al momento in ballottaggio con un altro calciatore. Di certo c’è che lo sforzomaggioreabbiamodecisodifarloperquelruolo”. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Sui propositi del suo Lecce: "Tenteremo di colmare il gap con le altre tramite organizzazione e gioco, tuttavia per finalizzare servono profili di un certo tipo”.