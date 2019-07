INTER NAPOLI LILLA PEPE / Nicolas Pepe è un nuovo obiettivo di mercato del Napoli. Gli azzurri monitorano con attenzione il talentuoso ivoriano, così come il compagno di squadra Rafael Leao. Ma la concorrenza in questo senso non manca, visto che il giocatore del Lilla piace a mezza Europa.

In Italia è forte l'interesse dell', ma su di lui ci sono pure, le big inglesi e il.

Di certo però, è che il giocatore difficilmente resterà al Lilla. Il club continua a parlare di una sua cessione. come riferisce il direttore generale della società Marc Ingla, che ha parlato a 'Le 10 sport': "Nicolas ha appena concluso la Coppa d'Africa con la sua nazionale e ora si sta godendo un po' di riposo in vacanza. Lui dovrà riposarsi un po', ma le conversazioni restano aperte".