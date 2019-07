JUVENTUS CHIELLINI INFORTUNIO TOURNEE / La Juventus targata Maurizio Sarri continua a svolgere il proprio lavoro di preparazione alla Continassa in vista poi della tournée asiatica che vedra' coinvolti i bianconeri.

Sulla strada verso l'Asia non mancano gli intoppi ai campioni d'Italia che devono registrare lo stop di Giorgio. Il capitano della Juve ha accusato un fastidio al polpaccio sinistro che tanto lo ha tormentato nella passata stagione e nella giornata di venerdì potrebbe non far parte della spedizione aerea verso l'Asia. Nella mattinata di domani è prevista l'ultima seduta, utile a capire se Chiellini partira' o meno con i compagni.