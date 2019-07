CALCIOMERCATO MILAN CEBALLOS ARSENAL / Dani Ceballos è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Arsenal. Secondo quanto riportato dal 'Daily Star', è ormai imminente il trasferimento in Inghilterra del centrocampista del Real Madrid.

Manca solo il via libera di: lo spagnolo, accostato anche al, dovrebbe trasferirsi in prestito secco senza alcun diritto di riscatto. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

I 'Gunners' pagheranno l'intero ingaggio del giocatore, che ammonta a circa 3 milioni di euro.