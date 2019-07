INTER HUTTER REBIC EINTRACHT FRANCOFORTE / Con l'affare Romelu Lukaku che non è affatto semplice, l'Inter valuta con attenzione dei possibili profili alternativi. Tra questi c'è anche quello di Ante Rebic, visto in Italia alla Fiorentina ed esploso con la maglia dell'Eintracht Francoforte. Il croato piace molto alla società nerazzurra e il tecnico dei tedeschi, Adi Hütter, non ha chiuso le porte ad un suo addio.

Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Dopo gli addii di Jovic (al Real Madrid) e Haller (al West Ham), anche Rebic potrebbe salutare l'Eintracht. Come riferisce Hütter "Siamo preparati nell'eventualità di perdere Rebic. Purtroppo quando la finestra dei trasferimenti è aperta dobbiamo essere pronti alla possibilità di perdere giocatori importanti. Tutti vorrebbero che Ante rimanesse, ma c'è la possibilità che possa andare via". Ha riferito il tecnico a 'Kicker'. L'Inter, dunque, resta più vigile che mai.