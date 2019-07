CALCIOMERCATO SERIE A AYTAC KARA / Gli occhi della Serie A su Aytac Kara.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, tre club del massimo campionato italiano hanno effettuato un sondaggio per il centrocampista turco, svincolatosi dalper via di una clausola che lo liberava in caso di retrocessione, avvenuta, nella TFF 1. Lig, l'equivalente della nostra Serie B. Parliamo di. Per quest'ultima il classe '93 nativo di Izmir, con all'attivo 2 presenze nella Nazionale maggiore turca, potrebbe rappresentare un'alternativa a, suo connazionale in forza al Besiktas.