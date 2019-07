SAMPDORIA SAU BENEVENTO / Affare concluso tra Sampdoria e Benevento per il trasferimento di Marco Sau. Come riportato da 'Sky Sport', l'attaccante ex Cagliari, negli ultimi sei mesi in blucerchiato, ripartità dalla Serie B alla corte di Pippo Inzaghi.

Accordo totale tra le parti, mancano ora solo le firme sui contratti e l'ufficialità, che è attesa nelle prossime ore.