NAPOLI MAKSIMOVIC / Se ne parla da tempo ma finora novità non si sono registrate, anzi per il rinnovo di Nikola Maksimovic le trattative sono, al momento, interrotte.

In scadenza di contratto nel 2021, il difensore serbo è tornato lo scorso anno adopo una parentesi in Russia: conper lui sono arrivate più presenze in campo, anche a causa del lungo infortunio di, e un nuovo ruolo (terzino destro) in cui si è disimpegnato, soprattutto in Champions, molto bene. C'erano quindi tutte le premesse per un prolungamento di contratto ma i contatti avvenuti nei mesi scorsi non hanno portato frutti: nessun accordo al momento è stato trovato e, si legge sul 'Corriere dello Sport', trattativa al momento in pausa. Questo è il periodo di acquisti e cessioni, con la società impegnata nella campagna trasferimenti: per eventuali rinnovi, compreso quello di Maksimovic, se ne potrerbbe riparlare a settembre, quando i giochi in entrata e uscita saranno fatti.