SASSUOLO CARNEVALI / Lirola e Babacar ai saluti, Boateng pure: Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, non fa pretattica parlando alla 'Gazzetta di Modena' delle possibili uscite. La squadra di De Zerbi potrerbbe ritrovarsi presto senza tre pedine, come spiega il dirigente: "Non ho avuto modo di parlare con Lirola perché è ancora in vacanza, ma ho sentito che vorrebbe andare via tanto che avrebbe già disdetto l'appartamento.

Se non ha motivazioni è giusto che vada, qui resta solo chi è motivato. Ma per cederlo servono le condizioni, noi i giocatori non li regaliamo. Quella del Sassuolo è una bottega cara. Babacar andrà via, mentre Boateng ci sono degli interessamenti. Nel fine settimana salirò in ritiro, parlerò con lui e il mister per capire le sue intenzioni". Su Lirola e Boateng c'è l'interesse della, ma non solo: sull'exanche