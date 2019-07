CALCIOMERCATO INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED - Sabato si affronteranno in campo per l'International Champions Cup, ma Inter e Manchester United giocano una partita più importante sul mercato. Motivo del contendere è Romelu Lukaku, considerato dall'allenatore nerazzurro Antonio Conte il profilo ideale per l'attacco della sua squadra.

Nonostante il recente viaggio in Inghilterra del direttore sportivo Piero, le parti sono distanti sulla valutazione del cartellino del calciatore: i 'Red Devils' non scendono dalla richiesta di 83 milioni di euro, mentre il club diè pronto a investire circa 70 milioni inclusi i bonus. Nel frattempo, però, in attesa di novità su questo fronte, secondo 'Sky Sports' è in arrivo l'offerta per il 26enne di Anversa: 45 milioni di euro per i prossimi cinque, 9 milioni all'anno comprensivi di bonus. Una cifra da capogiro per il 'sogno' nerazzurro. La trattativa continua.