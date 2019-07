FOTO CM.IT - Monaco, è fatta per Colina all'Hajduk

CALCIOMERCATO MONACO COLINA HAJDUK - È fatta per il passaggio di David Colina dal Monaco all'Hajduk Spalato, come testimonia anche la foto di Calciomercato.it.

Il 18enne terzino sinistro, approdato in Francia nella scorsa estate dalla, torna a giocare in Croazia: trasferimento a titolo definitivo per il classe 2000 che ha firmato un contratto fino al 2023, un'operazione curata dal suo agente Filipe dall'intermediario Vincenzo