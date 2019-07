CALCIOMERCATO JUVENTUS NEYMAR / Negli ultimi giorni è emersa la suggestione Neymar per la Juventus: il brasiliano sarebbe stato proposto ai bianconeri vista la sua volontà di lasciare il Paris Saint-Germain e le difficoltà del suo ritorno al Barcellona. Quella blaugrana resta però la pista più concreta per il futuro del brasiliano e i catalani lavorano a trovare i fondi necessari ad un affare così importante.

Considerato che il Psg avrebbe già rispedito al mittente una proposta di prestito con obbligo di riscatto e alcune contropartite tecniche, il Barça spera ora di racimolare i soldi utili a far barcollare i parigini da una cessione eccellente. In particolare, riferisce 'marca.com', il nome più caldo è quello diche potrerbbe finire al Bayern Monaco: il francese era tra i calciatori proposti al Psg come contropartita tecnica ma il suo rapporto connon è dei migliori e inoltrer in rosa i transalpini hanno già calciatori con le stesse caratteristiche. Ecco allora la speranza delche con un'offerta importante potrebbe agevolare il ritorno di Neymar al Camp Nou.