NAPOLI PEPE LEAO / Occhi sul Lille: Nicolas Pepe e Rafael Leao i due talenti del club francese che hanno fatto breccia e attirato l'attenzione di molti club europei. Tra questi c'è anche il Napoli che avrebbe messo sul piatto 60 milioni più Ounas per l'attaccante ivoriano e circa 32 milioni di euro per il portoghese. Offerte che non sono le sole per i due giovani calciatori del Lille che piacciono a diversi club.

Di loro ha parlato in conferenza stampa il direttore generale del Lilla, Marc, confermando l'interesse di diversi club per i due calciatori: "Pépé ha appena finito la Coppa d'Africa, ora deve solo riposare un po'. Per il resto, le conversazioni sono aperte. Per Leao ci sono stati diveri interessamenti. Non posso dire nulla in più, sono desolato". Queste le parole del dirigente transalpino: il Lilla avrebbe fissato in 80 milioni il prezzo di Pepe e in 40 quello del 20enne compagno di squadra.