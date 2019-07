CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT CHIELLINI BONUCCI RUGANI DEMIRAL SARRI - Finalmente questa mattina è arrivato, dopo le visite mediche svolte ieri, l'ufficialità dell'ingaggio da parte della Juventus di Matthijs de Ligt. Il 19enne difensore arriva dall'Ajax per 75 milioni di euro, una cifra davvero importante per un calciatore ritenuto il miglior giovane nel suo ruolo. Un investimento per il presente e per il futuro, un anno dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid. L'olandese verrà presentato domattina alle 10 e poi partirà con la squadra per la tournée asiatica. Col suo ingaggio, i centrali presenti in rosa salgono a cinque: capitan Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Daniele Rugani e Merih Demiral. E uno di questi potrebbe partire. CLICCA QUI per tutto il mercato della Juve in tempo reale.

Calciomercato Juventus, Bonucci via dopo un anno?

Tornato a Torino dopo una sola stagione al Milan, Leonardo Bonucci potrebbe veder diminuire lo spazio a sua disposizione con l'arrivo di de Ligt. Davvero difficile pensare ad un addio di Chiellini, il 32enne viterbese continua ad avere mercato.

Calciomercato Juventus, Milan su Rugani e Demiral: la situazione

È noto l'apprezzamento del manager del, Pep, nei suoi confronti così come l'interesse del nuovo direttore sportivo del, che non è riuscito a strappare de Ligt alla. La sensazione è che, a fronte della giusta offerta (da almeno 40 milioni di euro), Bonucci possa davvero lasciare la Juventus. E sarebbe un addio clamoroso, ad un anno dal ritorno.

Detto dell'inamovibile Chiellini, restano in ballo le situazioni legate a Daniele Rugani e Merih Demiral. Il primo, 24 anni, ha prolungato il contratto con la Juventus fino al 2023 nel marzo scorso, con la promessa di allungare di un ulteriore anno dopo la fine della sessione estiva di calciomercato. È stato accostato al Milan, a caccia di un centrale, ma al momento si tratta solo di una suggestione. Discorso diverso per il turco Demiral. Dopo sei mesi importanti al Sassuolo, il 21enne calciatore è approdato alla corte di Maurizio Sarri nelle scorse settimane legandosi fino al 2024. Il club bianconero ci punta molto, ma potrebbe decidere di mandarlo a giocare altrove per trovare continuità. Difficile pensare ad una cessione a titolo definitivo, la valutazione è alta proprio per scongiurare questa ipotesi. Valida l'ipotesi del prestito, ma il Milan vorrebbe il diritto di riscatto. Insomma, un vero e proprio rompicapo per il futuro dei cinque centrali della Juventus visto che gli interessamenti non mancano. Vedremo quale sarà la decisione finale del presidente Andrea Agnelli, del vice presidente Pavel Nedved e del direttore dell'area sportiva Fabio Paratici.