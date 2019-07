PSG REAL MADRID MBAPPE / Il Real Madrid non ha fretta: Florentino Perez ha aperto con i botti la campagna acquisti, da Hazard a Jovic, ed ora può permettersi di riflettere prima di ulteriori acquisti. Tra gli obiettivi, non certo nuovi, del presidente dei blancos c'è Kylian Mbappè, stella del Paris Saint-Germain che ora è alle prese con il caso Neymar.

Difficile, se no impossibile, pensare ad una partenza dell'attaccante francese nella stessa estate che dovrebbe sancire l'addio del brasiliano al Parigi, ma questo per il Real Madrid non rappresenterebbe un problema. Come riferisce 'Marca', infatti, Perez vorrebbe utiizzare perla stessa tattica adottata, con successo, con: corteggiarlo per anni e poi attendere l'avvicinarsi della scadenza del contratto, in questo caso 2022, per acquistarlo a prezzi più contenuti.