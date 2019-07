CALCIOMERCATO INTER GAVIOLI / Lorenzo Gavioli passa al Venezia con la formula del prestito.

Ecco il comunicato con cui l'ufficializza la cessione ai lagunari del centrocampista classe 2000: "FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Lorenzo Gavioli al Venezia FC. Il centrocampista classe 2000 campione d'Italia nella stagione 2017/18 con la Primavera interista, con cui ha conquistato anche Viareggio Cup e Supercoppa, viene ceduto a titolo temporaneo annuale con opzione per la trasformazione del prestito in definitivo e contro opzione in favore dei nerazzurri".