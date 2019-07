INGHILTERRA STURRIDGE / Sei settimane di squalifica e 75mila sterline di ammenda: questa la decisione presa sul caso Sturridge, come ufficializzato dal comune della FA.

L'attaccante ex, ora svincolato, è stato ritenuto colpevole di 2 delle 9 accuse mosse circa le violazioni sul regolamento sulle informazioni privilegiate: il calciatore, secondo quanto si legge nella decisione, avrebbe incaricato suo fratello Leon di scomettere su un suo possibile trasferimento al Siviglia nel gennaio 2018, fornendo informazioni privilegiate allo scopo. Proprio per questo la Commissione ha deciso di comminare una sospensione di sei settimane da qualsiasi partita nazionale di calcio (amichevoli incluse) a partire dal 17 luglio; quattro settimane sono sospese fino al 31 agosto 2020: Sturridge quindi, se no dovesse infrangere nuovamente il regolamento, potrà tornare a giocare dal 31 luglio 2019. Lo stesso attaccante dovrà poi pagare un'ammenda da 75mila sterline. Intanto laha annunciato ricorso, sia contro la sanzione comminata che per le accuse respinte.