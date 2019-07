JUVENTUS DE LIGT / Domani ci sarà la presentazione ufficiale da calciatore della Juventus, intanto de Ligt ha parlato ad 'Ajax Tv' spiegando il suo addio ai 'Lancieri' e la scelta di dire sì ai bianconeri: "Nella mia decisione c'entra anche il fatto che mi piace molto come difendono gli italiani. I mie modelli sono italiani: Baresi, Maldini, Nesta, Cannavaro, Scirea. E potrei contiancora.

Quando parli di difensori, i nomi a cui si pensa sono questi".

Poi il diensore olandese ha continuato: "È stata una decisione difficile, avevo diverse opzioni, ma bisogna sempre guardare a cosa è meglio. Diversi fattori hanno influenzato la mia scelta. Per me è importante sapere quanto giocherò e quanto il club crede in me. La Juventus ha dimostrato di volermi fortemente. Per me è emozionante lasciare questo club. Qui ho vissuto momenti belli e tristi. Ma nella vita si arriva sempre al momento dei saluti. Mi mancheranno tutti qui ad Amsterdam".