CALCIOMERCATO INTER BORJA VALERO FIORENTINA / Inter e Fiorentina in trattativa per Borja Valero, come confermato anche dalla cena di ieri sera tra il ds nerazzurro Ausilio e quello viola Pradè.

Secondo il 'Corriere della Sera' la richiesta interista per il cartellino del centrocampista spagnolo è di 4 milioni di euro. La cifra potrebbe calare, rimane comunque l'ostacolo ingaggio: l'ex Villarreal guadagna 2,5 milioni a stagione, circa 4,6 milioni lordi.