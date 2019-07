MILAN FILIPPO GALLI GIAMPAOLO MALDINI BOBAN / Dall'arrivo di Giampaolo, alla rivoluzione societaria, al mercato. Questi ed altri temi trattati nell'intervista rilasciata in esclusiva a Calciomercato.it da Filippo Galli, ex difensore rossonero, da qualche giorno in FIGC, come componente della 'Sezione per lo Sviluppo del calcio giovanile e scolastico', appartenente al Settore Tecnico, di cui è presidente Demetrio Albertini.

Ti piace il nuovo Milan ?

"Credo siano stati presi giocatori di qualità e funzionali all'idea di calcio di Giampaolo. Lui utilizza il 4-3-1-2, con il rombo di centrocampo, padronanza del gioco e possesso palla".

Per Giampaolo il passaggio sulla panchina rossonera rappresenta un grande salto di qualità. Secondo te è da Milan?

"Assolutamente sì. Ha fatto la sua gavetta, un certo percorso, allenando squadre importanti.

Poi, come tutti gli allenatori che arrivano in un club importante, avrà bisogno del sostegno di tutte le componenti. Io ho molta fiducia in questo tecnico. Mi piace la sua idea di calcio".

A proposito di componenti, Maldini e Boban sono i dirigenti giusti?

"Non lo so, evito di rispondere a questa domanda".

Sei approdato in Federcalcio per occuparti di giovani. Con quali propositi?

"Innanzitutto ringrazio Demetrio Albertini che mi ha voluto. Faccio parte di un gruppo di lavoro che si occuperà del calcio giovanile in Italia. Un compito di grande responsabilità. Dovrò strutturare un corso per i responsabili di questo settore, in Italia manca questa figura".

Cosa bisogna fare affinchè ci siano più talenti in Italia?

"Secondo me si deve lavorare sulla formazione delle figure adulte che poi devono influire sul percorso dei ragazzi. Credo si debba avere più coraggio nel far giocare i giovani. E' necessario però che agli allenatori arrivino giocatori pronti e preparati. Questo ambito va migliorato, senza dubbio".