CALCIOMERCATO NAPOLI LEAO / Non c'è soltanto James Rodriguez nei piani del Napoli, non è solo Pepè il nome che dalla Ligue 1 potrebbe atterrare in azzurro: i partenopei hanno messo gli occhi anche su Rafael Leao, 20 anni, attaccante portoghese in forza al Lille, squadra con la quale nella scorsa stagione ha collezionato 26 presenze, mettendo a segno otto reti.

Un rendimento che ha attirato l'attenzione di diversi club: in passato si è parlato della, poi l'lo ha inserito tra le possibili alternative a. Ora c'è anche il Napoli che, già segnalato sulle tracce del giovane calciatore nelle scorse settimane, avrebbe presentato un'offerta ufficiale al Lille: lo scrive 'L'Equipe' che parla di un'offerta da 32,5 milioni di euro più una percentuale (10%) sulla futura rivendita. Proposta economicamente più bassa a quelle presentate da(35+5) ed(37,5 milioni). Si parte comunque da una valutazione intorno ai 40 milioni di euro per il 20enne.