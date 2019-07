INTER INFORTUNIO LAZARO - Prima tegola per Antonio Conte. Appena giunto in Estremo Oriente per la tournée asiatica, il tecnico dell'Inter deve fare i conti con l'infortunio rimediato dal nuovo acquisto Valentino Lazaro.

L'esterno destro austriaco ha accusato un risentimento muscolare alla coscia che gli farà saltare sicuramente la sfida di sabato contro ile probabilemente anche le successive controe Paris Saint-Germain anche se non sono stati resi noti i tempi di recupero. Ecco il comunicato ufficiale emesso dal club nerazzurro:

"Accertamenti clinico-strumentali per Valentino Lazaro questa mattina a Singapore. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia destra. Le condizioni di Lazaro saranno valutate nei prossimi giorni".