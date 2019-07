CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT CESSIONI ESUBERI / In casa Juventus sono i giorni del grande entusiasmo per Matthijs de Ligt. L'arrivo del centrale olandese è stato ufficializzato in mattinata ma il mercato bianconero non si fermerà certo qui. I tifosi sognano una campagna acquisti da 10 e lode per puntare finalmente alla Champions League: l'ex Ajax ha puntellato la difesa, Rabiot e Ramsey - due colpi a parametro zero - hanno rinforzato una mediana che aveva bisogno di linfa fresca e pieni buoni per il nuovo gioco di Maurizio Sarri ma non è finita qui. La Juventus è pronta a piazzare il super colpo prima della chiusura estiva del calciomercato ma per farlo questa volta ci vorranno delle cessioni. L'obiettivo di Paratici, Nedved e Agnelli adesso sarà quello di alleggerire la rosa in questa sessione di calciomercato Juventus con le cessioni dei vari Cancelo e Higuain per mettere a segno gli ultimi importanti colpi.

Calciomercato Juventus, da Bonucci a Demiral: de Ligt ne fa fuori uno!

L'ultimo a fare le valigie in ordine di tempo è stato Mattia Perin. Il portiere, dopo una stagione trascorsa in panchina, è volato in Portogallo per vestire la maglia del Benfica. L'attenzione del calciomercato Juventus è adesso puntato soprattutto in difesa. Chiellini e Alex Sandro sembrano gli unici intoccabili: Leonardo Bonucci, tornato la scorsa estate dopo una stagione al Milan, non sarà certamente il titolare indiscusso come è sempre stato. Con de Ligt cambia tutto e se dovessero arrivare offerte importanti da Psg o Manchester City, potrebbero essere valutate ma i centrali più in bilico sono Daniele Rugani e Merih Demiral. C'è un Europeo da conquistare e l'italiano è scivolato ancora più giù nelle gerarchie, potrebbe interessare al Milan così come il nuovo compagno. Il turco è stato già accostato al club rossonero ma difficilmente potrà sbarcare a Milanello con la formula del prestito secco e la cifra di 40 milioni è davvero troppo alta. Chi, invece, potrà andare via per un solo anno è Luca Pellegrini. Il giovane prelevato dalla Roma piace a Sassuolo e Cagliari, pronte a farlo giocare ma i soldi importanti arriveranno quasi certamente da Cancelo, valutato 60 milioni di euro, che Guardiola vuole fortemente al Manchester City. Nessun problema, invece, per Mattia DeSciglio che continuerà ad essere un jolly importante da poter impiegare su entrambe le fasce.

Calciomercato Juventus, via Matuidi e Khedira: ecco Pogba!

A centrocampo bisogna fare spazio al grande colpo. L'idea di Sarri è quella di giocare con una mediana a tre: troppo pochi i posti a disposizione per per 7 giocatori. Ramsey, Rabiot, Bentancur, Pjanic ed Emre Can saranno gli uomini su cui punterà. Il primo a fare le valigie dovrebbe essere Sami Khedira, che non offre più le garanzie di una volta. Difficile anche la permanenza di Matuidi, che ha un contratto in scadenza nel 2020.

Senza rinnovo la cessione in questa sessione disembra davvero inevitabile. Così ci sarebbe spazio per il grande colpo che tutto il mondo Juventus vuole, Pogba . Il francese piace tantissimo anche al Real Madrid ma strapparlo al Manchester United che continua a chiedere 150 milioni di euro non sarà facile. Ma si sa che con Minotutto è davvero possibile. Un esborso così importante è comunque complicato da immaginare: più facile pensare all'inserimento di alcune pedine di scambio. Oltre a Cancelo che è sempre piaciuto anche ai Red Devils, il primo indiziato ad abbassare il cash è certamente Paulo Dybala. L'argentino è da anni in orbita Manchester United e con l'addio dipotrebbe finalmente essere arrivata la volta buona.

Ma Pogba non è l'unico obiettivo della Juventus per il centrocampo: Agnelli vuole il salto di qualità della mediana con un top player del ruolo. L'altra idea - anche questa estremamente complicata - porta ad Eriksen. Il Tottenham vuole almeno 100 milioni di euro (dunque qualcosa meno rispetto al francese) ma anche in questo caso c'è da fare i conti con il Real Madrid. Un'ultima pista, forse la più facile, è quella legata a Milinkovic-Savic. Lotito, che la scorsa estate voleva 120 milioni di euro, ha un po' abbassato le pretese: il calciatore, però, piace sempre a Leonardo, che vuole riprovarci con il Psg.

Juventus, tutti vogliono giocare con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è ovviamente insostituibile. Anche l'attacco di Maurizio Sarri girerà attorno all'asso portoghese ma stabilire oggi chi saranno i due compagni che lo affiancheranno sembra davvero missione complicata. Dando uno sguardo alla rosa, sono ben sette i giocatori pronti a battagliare ma alcuni di questi dovrebbe fare le valigie. Gonzalo Higuain è sempre nel mirino della Roma ma se dipendesse solo da lui sarebbe pronto a giocarsi le sue carte. Con l'arrivo di Sarri è cambiato tutto per Mario Mandzukic, che piace in Germania: il croato era un pilastro di Allegri e ora è considerato tra i cedibili, nonostante un rinnovo di contratto firmato da poco. Kean vista la giovane età potrebbe fare un'esperienza fuori dalla Juventus ma senza rinnovo la cessione a titolo definitivo sembra scontata. Cuadrado ha detto no alle proposte cinesi e vuole giocarsi le sue carte così come Douglas Costa e Bernardeschi. Quest'ultimi due - salvo clamorosi colpi di scena - faranno parte ancora della Juventus.

Il punto interrogativo più grande è legato a Dybala che Sarri vorrebbe rilanciare ma una sua cessione non è esclusa soprattutto se dovesse arrivare un'offerta a tre cifre, davvero irrinunciabile. Sfoltita la rosa degli attaccanti potrebbe, infine, esserci spazio per Mauro Icardi, messo in vendita dall'Inter, e che la Juventus vorrebbe regalarsi ma senza troppa fretta. I bianconeri hanno già portato a termine un grande mercato ma la sensazione è che ci sarà ancora da divertirsi.