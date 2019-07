CALCIOMERCATO PSV BOLOGNA HENDRIX ROSARIO / Il Bologna non ha intenzione di recitare un ruolo da comparsa l'anno prossimo. Il club felsineo infatti vorrebbe provare a disputare una stagione importante e, per farlo, starebbe sondando con particolare attenzione il mercato.

Il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina spiega che il duo Sabatini-Bigon, avrebbe messo gli occhi su due calciatori del: si tratta di Jorrit. Per il primo la valutazione si aggirerebbe attorno agli 8 milioni di euro mentre per il secondo, che vanta la procura di Mino, servirebbero circa 14 milioni di euro.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!