CALCIOMERCATO FIORENTINA JUVENTUS CHIESA COMMISSO / Quello tra Federico Chiesa e la Juventus potrebbe essere un matrimonio destinato a non celebrarsi durante questa sessione di calciomercato. Il motivo ha un nome: Rocco Commisso.

Il presidente dellainfatti, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' ha detto la sua sulla questione direttamente dalla tournée che i toscani stanno disputando in questi giorni: "si è seduto vicino a me durante la partita della squadra. Del suo futuro ho già parlato: vogliamo tenerlo. Ora non sta giocando perché non è in forma".

