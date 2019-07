Roma, contatto Fonseca-Higuain: le ultime

CALCIOMERCATO ROMA HIGUAIN JUVENTUS FONSECA / Nel triangolo Roma-Higuain-Juventus si sarebbe inserito Paulo Fonseca. Secondo quanto rivelato dal 'Corriere dello Sport, l'allenatore portoghese avrebbe contattato direttamente l'ex Napoli per spiegargli, nel dettaglio, il nuovo progetto che lo vedrebbe in prima linea per importanza tecnico-tattica.

Anche Franco, consulente di Pallotta che portò il bomber nel calcio europeo, lo avrebbe caricato in relazione a un suo approdo all'ombra del Colosseo.

Ascoltate le parole del tecnico e dell'ex dirigente, l'attaccante avrebbe preso tempo. Il nodo da sciogliere infatti sarebbe prettamente di natura economica: l'argentino infatti vorrebbe una corposa buonuscita dalla Juventus, che continua a proporre alla Roma uno scambio con Zaniolo, per compensare il minore stipendio che andrebbe a percepire nella Capitale.

