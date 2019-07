Roma, Zaniolo attratto dal Tottenham: i motivi

CALCIOMERCATO ROMA TOTTENHAM ZANIOLO / La Roma è uno ei club italiani più attivi sul mercato sia in entrata che in uscita. Un nome che potrebbe scaldare i movimenti dei giallorossi è quello di Nicolò Zaniolo, seguito in Italia dalla Juventus. Oltre ai bianconeri però l'ex Inter avrebbe fatto breccia anche nei desideri del Tottenham.

Secondo il 'Corriere dello Sport', il classe '99 coglierebbe l'opportunità di londinese di corsa: pur non essendo propenso a fare pressioni al club di Pallotta, Zaniolo ritiene che la Premier e Pochettino siano due fattori in grado di fargli fare il definitivo salto di qualità.

La Roma, dal canto suo, potrebbe dare inizio a una trattativa, comprendente anche il cartellino del centrocampista, qualora gli Spurs mettessero sul piatto Alderweireld più un conguaglio da almeno 27 milioni di euro.