Juventus, UFFICIALE il colpo de Ligt. Ecco cifre e la commissione di Raiola

JUVENTUS DE LIGT UFFICIALE / Ora è anche ufficiale. Matthijs deLigt è la nuova stella della Juventus, il difensore più pagato nella storia della Serie A e pronto a scriverne un'altra di storia, in maglia bianconera. Dopo il grande abbraccio dei tifosi durante la giornata delle visite mediche di ieri, da questa mattina l'ex capitano dell'Ajax è ufficialmente un giocatore juventino.

Lo annuncia il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale nel quale vengono rese note le cifre dell'operazione e gli 'oneri accessori' relativi all'intermediazione dell'agente Mino: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Amsterdamsche Football Club Ajax NV per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matthijs de Ligt a fronte di un corrispettivo di € 75 milioni pagabili in cinque esercizi oltre oneri accessori per € 10,5 milioni".

Per de Ligt, un contratto fino al 2024 nel quale dovrebbe essere stata inclusa una clausola che si attiverà tra due stagioni e partirà da 150 milioni di euro.