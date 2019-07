Inter, Lukaku si allea con i nerazzurri: Marotta prepara l'offerta

CALCIOMERCATO INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED / Oltre a Pogba, in casa del Manchester United sta tenendo banco anche la questione relativa a Romelu Lukaku, sogno di Antonio Conte per il reparto offensivo.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il belga non avrebbe preso parte al test amichevole in Australia con i Red Devils per lanciare un chiaro segnale all'circa la sua voglia di vestire nerazzurro.

Per cercare di accontentare l'attaccante e il desiderio del proprio allenatore, Marotta starebbe preparando un'offerta da 60 milioni più bonus, cifra distante dagli 80 milioni richiesti dagli inglesi ma utile per iniziare a intavolare una trattativa.