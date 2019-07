MILAN ZARACHO ULTIME / Dalle sfide fianco a fianco nel Racing de Avellaneda al derby di Milano? Perso Jordan Veretout, per il nuovo Milan di Marco Giampaolo spunta un nuovo gioiello argentino 'consigliato' da... un interista. E che interista! Dopo aver sponsorizzato il trasferimento di Lautaro Martinez all'Inter la scorsa estate infatti, il 'Principe' Diego Milito attuale Ds del Racing potrebbe piazzare in rossonero il 'gemello del Toro', ovvero il trequartista 21enne Federico Matias Zaracho.

Compagno di squadra di Lautaro dal 2016 al 2018, Zaracho ha collezionato 69 presenze e 7 gol in prima squadra, meritando a marzo anche l'esordio in nazionale.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' Maldini e Boban hanno già preso contatti per il calciatore e le parti si riaggiorneranno a breve. Il costo del cartellino si aggira attorno ai 20 milioni di euro, ma bisogna fare in fretta per anticipare possibili inserimenti da AtleticoMadrid, Porto e non solo. Attenzione poi al centrocampo dove potrebbe riprendere quota l'idea Dennis Praet, cercato da Valencia e soprattutto Leicester, mentre in difesa la dirigenza rossonera lavora su Demiral della Juventus, che però dovesse cederlo ora dovrebbe corrispondere al Sassuolo parte dell'incasso e la valutazione che ne fa il club juventino attualmente è alta.