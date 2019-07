CALCIOMERCATO INTER LUKAKU CAVANI RAFAEL LEAO ULTIME / Sono ore di riflessione e valutazioni molto approfondite in casa Inter. Tutto ruota attorno alla ricerca del nuovo attaccante richiesto dal tecnico Antonio Conte la cui fretta si scontra però con il muro eretto dal ManchesterUnited che non accenna a crollare. È Romelu Lukaku, infatti, il centravanti espressamente richiesto dall'allenatore, ma la valutazione da oltre 83 milioni di euro fatta dai 'Red Devils' resta inavvicinabile da parte dei dirigenti nerazzurri che continuano a studiare i dettagli di un'offerta ufficiale da presentare agli inglesi, ma in questo momento si interrogano sul valore ed i costi di un'operazione così onerosa. Lo scrive 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui è nei piani dell'Inter tentare di fare tutto il possibile per non lasciare nulla di intentato e l'idea è che entro una decina di giorni la situazione si sbloccherà in un senso o nell'altro.

Calciomercato Inter, le alternative a Lukaku da Cavani a Rafael Leao

Parallelamente, è inevitabile che gli uomini mercato stiano sondando altre piste, altrettanto di lusso.

Mentre resta viva l'ipotesi Ante Rebic, pallino del Ds Ausilio ma con caratteristiche nettamente differenti rispetto al belga, secondo la 'Rosea' qualche passo concreto sarebbe stato mosso in direzione Rafael Leao, gioiello classe '99 esploso nel Lille che se l'era accaparrato a zero dopo il 'caso Sporting CP'. La valutazione ora si aggira sui 35-40 milioni e ci sono anche Psg, Juventus e Napoli. In lista però rimane sempre Duvan Zapata, il quale però non sarà semplice da strappare all'Atalanta da Champions che chiede 60 milioni. Occhio quindi alla nuova suggestione che porta di nuovo in Francia, ma questa volta a Parigi dove Edinson Cavani è in scadenza di contratto nel 2020 e secondo il 'Corriere dello Sport' è più di un'idea per l'Inter. In questo caso, però, bisognerà far leva sul calciatore che guadagna 12 milioni di euro all'anno: l'Inter può mettere sul tavolo l'ingaggio da 9 milioni proposto a Lukaku, spalmandolo poi su un triennale. Convinto il 'Matador', si andrebbe a bussare al Paris Saint-Germain con argomenti più convincenti per cercare di strappare l'uruguaiano a costi contenuti ad un anno dalla possibilità di liberarsi a zero. Nel frattempo la trattativa per Edin Dzeko scorre parallelamente e come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it la sensazione è che con un po' di lavoro diplomatico Inter e Roma si possano accordare per 14-15 milioni di euro. Certo che dovesse cambiare rotta l'Inter mollando Lukaku per un altro calciatore dal cartellino meno oneroso, l'operazione si sblocherebbe ancor più velocemente.