CALCIOMERCATO SERIE A GUARIN ATALANTA FIORENTINA / Occasione Fredy Guarin per diverse squadre di Serie A. È infatti ufficiale la rescissione del contratto dell'ex Inter con lo Shanghai Shenhua. Il centrocampista colombiano, già accostato a Atalanta e Parma, potrebbe dunque tornare di moda per i due club, ma non solo.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato

Occhio, infatti, anche a Fiorentina, Sampdoria e Genoa, società di certo non nuove a colpi di mercato a sorpresa. Si attendono ulteriori sviluppi.