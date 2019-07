CALCIOMERCATO CAGLIARI GIANNETTI SALERNITANA / Finisce l'avventura in Sardegna di Niccolò Giannetti.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . L'attaccante - come si legge sul sito ufficiale del club - lascia ila titolo definitivo per vestire la maglia della