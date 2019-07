EURO UNDER 19 ARMENIA ITALIA / L'Italia Under 19 riscatta il pesante 3-0 rimediato all'esordio contro il Portogallo e rifila quattro gol all'Armenia nel secondo match dell'Europeo di categoria. Tutto facile per gli azzurrini di Nunziata, avanti 3-0 dopo poco più di 30 minuti grazie alla doppietta del centrocampista classe 2000 di proprietà della Juventus Manolo Portanova e a Merola, in gol con un pregevole tacco.

Nel secondo tempocala il poker. L'Italia si porta così al terzo posto in classifica a -1 da, che hanno pareggiato 1-1 nello scontro diretto. Sabato alle 19 la decisiva sfida contro la Nazionale iberica.

ARMENIA-ITALIA 0-4: 29', 56' Portanova, 32' Merola, 69' Raspadori

CLASSIFICA GIRONE A: Spagna 4, Portogallo 4, Italia 3, Armenia 0

PROSSIMA GIORNATA: Spagna-Italia, sabato 20 luglio ore 19

Portogallo-Armenia, sabato 20 luglio ore 19