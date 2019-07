CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Primo giorno da nuovo giocatore della Juventus per Matthijs de Ligt. Il difensore olandese ha terminato l'iter delle visite mediche, ma potrebbe essere annunciato nella giornata di domani.

L'ufficialità del trasferimento dall'Ajax potrebbe infatti slittare a domattina per le ultime questioni burocratiche. Prevista per venerdì, invece, la partenza con la squadra per la tournée in Asia.